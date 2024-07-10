Интенсивность боевых действий в секторе Газа резко выросла

Артиллерийскому удару подверглись палаточные городки в центре сектора Газа

8 человек погибли этим утром в секторе Газа в результате обстрела со стороны Израиля. Большинство из них - дети. Увеличилось и число жертв вчерашнего авианалёта на школу - их уже 29. Военные еврейского государства заявили, что в результате этой атаки ликвидировали участника движения ХАМАС. Интенсивность боевых действий в секторе Газа в последние дни заметно выросла.

Смотреть спокойно на эти кадры невозможно. Родители держат на руках тела своих погибших сыновей и дочерей. Рыдают даже мужчины. Жертв десятки. Почти все - женщины и дети. ВВС Израиля ударили по школе, во дворе которой находился лагерь беженцев.

В переполненной больнице, куда доставили многочисленных пострадавших, коек не хватило. Пациентов размещали прямо в коридорах. Там же оказывали первую помощь. Армия обороны Израиля заявила, что мишенью атаки был участник ХАМАС.

Информацию о погибших гражданских - на языке военных так называемый сопутствующий урон - ЦАХАЛ изучает. Общее число жертв израильских ударов за 9 месяцев операции уже превысило 38 тысяч. Школы и поселения беженцев регулярно оказываются под огнём.

Этим утром артиллерийскому удару снова подверглись палаточные городки в центре сектора Газа. Среди погибших - 6 детей. Турция обвинила еврейское государство в стремлении сорвать сделку о перемирии. Очередной раунд непрямых консультаций пройдёт сегодня в столице Катара. Но в ближайшее время договориться вряд ли получится.

А пока переговорный процесс буксует, неизвестной остаётся и судьба израильских заложников. В Тель-Авиве их матери вышли на очередную акцию, чтобы призвать власти как можно скорее вернуть пленников домой.

Кристина Гнедова, "ТВ Центр"

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