Жара мешает борьбе с природными пожарами в регионах России

Задействована авиация

30-градусная жара в российских регионах затрудняет борьбу с природными пожарами. Из-за ветра и аномального зноя огонь быстро распространяется.

По данным Авиалесоохраны, горит более 700 тысяч гектаров. Сложная обстановка в Якутии. Там зафиксировано свыше 60 очагов. Многие из них находятся в труднодоступных и отдалённых районах.

В тушении задействована авиация. При помощи самолётов и вертолётов специалисты проводят сбросы воды. Также парашютисты и десантники прокладывают минерализованные полосы, в том числе взрывным методом.

"На тушение лесных пожаров задействована группировка 1731 человек и 112 единиц спецтехники, не считая людей, которые находятся на ликвидированных пожарах и в передислокации. На территории республики продолжает действовать режим ЧС федерального и регионального уровней", - сообщил Андрей Коноплёв, замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства.

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