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Развитие международного сотрудничества обсудили на конференции в Москве

11:57
  • среда
  • 10 июля 2024

На полях конференции прошли тренинги и мастер-классы

Укрепление интеграционных процессов и сохранение национальной идентичности. Более тысячи человек из стран СНГ стали участниками программ некоммерческой организации "Евразия".

Развитие международного сотрудничества обсудили на конференции в Москве. Рассмотрели, в том числе, флагманский проект "Лидеры Евразии". Это образовательная программа, главная цель которой - сплотить активную молодёжь из разных государств, дать возможность реализовать свои проекты, а также приобрести новые профессиональные навыки и научиться работать в команде. На полях конференции прошли тренинги и мастер-классы, участники пообщались с представителями бизнеса и ведущими маркетологами.

"Члены совета нашей организации "Евразия" очень активны. Не только каждый в своей стране сопровождает эту деятельность и сопровождает участие молодёжи, сообществ профессиональных в программах "евразийских", да, в нашей организации - это и "территория детства", когда дети приезжают в наши круглогодичные образовательные центры, и вместе с российскими детьми проводят здорово время. Получают образование и, в том числе, интересно время проводят", - отметила Алёна Аршинова, депутат Госдумы, председатель Совета НКО "Евразия".

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Проект "Лидеры Евразии"
Проект "Лидеры Евразии"
Проект "Лидеры Евразии"
Проект "Лидеры Евразии"
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