Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Вовы Янова

Помощь нужна срочно

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 11-месячного Вовы Янова из Тульской области. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать почти 2 с половиной миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё более миллиона.

У мальчика очень редкое генетическое заболевание - первичный иммунодефицит, синдром Вискотта-Олдрича. Чтобы спасти ребёнку жизнь, необходимо срочно провести пересадку костного мозга. Донор уже найден, но, чтобы операция прошла успешно и организм мальчика смог справиться с осложнениями, требуются дорогие препараты стоимостью почти 3 с половиной миллиона рублей.

Мы продолжаем помогать Вове все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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