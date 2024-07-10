Американские танки не помогли ВСУ

Переданные Украине американские танки Abrams не смогли переломить ситуацию в пользу украинской армии. Такое признание сделал украинский лидер Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон для участия в саммите НАТО.

Как заявил Зеленский, выступая в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне, он "не уверен, что это количество танков могло поменять ситуацию на поле боя", сообщает Reuters.

Москва неоднократно подчеркивала, что западная военная техника, поставляемая Киеву, станет законной мишенью для российских бойцов и будет гореть на поле боя. В подтверждение этого на Поклонной горе проводилась выставка трофейной техники, среди экспонатов — подбитые танки Leopard и Abrams производства ФРГ и США, а также другие западные образцы.

Обозреватель журнала National Interest Питер Сучу заявил, что Украина стала кладбищем танков Abrams. Он предположил, что основная причина неудач — отсутствие у украинских военных практического опыта обращения с американской боевой техникой.

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