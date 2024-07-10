Новое правительство Великобритании не отзовет разрешение на удары по России

Сменился британский премьер, он назначил нового министра обороны

Правительство лейбористов, которые пришли к власти в Великобритании по результатам недавних парламентских выборов, не намерено отменять разрешение прошлого кабмина, выданное украинской армии на нанесение ударов по российской территории британским оружием.

Как пишет The Financial Times, новый британский премьер Кир Стармер "дал понять", что Лондон оставляет в силе разрешение Украине использовать поставляемое Великобританией оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

Вместе с тем Стармер подчеркнул, что переданное Лондоном оружие должно быть "использовано в соответствии с международным гуманитарным правом" и в "оборонительных целях", хотя как именно применять его в этих целях — решать Киеву.

Между тем руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что планирует вновь просить власти Соединенных Штатов снять ограничения на применение американского оружия для нанесения ударов вглубь территории России. Чиновник полагает, что на решение этого вопроса Вашингтону "может потребоваться еще некоторое время".

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен отмечал, что Киев получит разрешение Вашингтона увеличить дальность ударов по России в случае расширения фронта. Сейчас для таких атак американским оружием санкционирована лишь "территория, где Россия проводила наступление под Харьковом".

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