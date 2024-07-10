Ликвидирована, по меньшей мере, сотня боевиков

ВС России минувшей ночью нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Николаевской области. Спасатели разбирают завалы в Снигиревке, куда в последние несколько месяцев украинское командование стягивало личный состав и технику, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным Лебедева, взрывы прогремели в селе Павловка. Также ракеты прилетели в саму Снигиревку, где военные заняли все дома, владельцы которых бежали от войны или были расстреляны нацистами в сентябре 2023 года.

Разбор завало продолжается. Однако уже известно, что погибли более сотни бандеровцев, остальных "скорыми" развозят по окрестности. Как сообщил Лебедев РИА Новости, больница в Снигиревке всех не вмещает, здесь принимают, в основном, офицерский состав.

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