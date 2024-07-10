ФСБ предотвратила теракт на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Исполнителя завербовали украинские спецслужбы

Сотрудникам российских спецслужб удалось предотвратить террористические акты на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске и в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны России в Москве. Об этом в среду, 10 июля, рассказали в Федеральной службе безопасности.

Как уточнили в ведомстве, украинские спецслужбы пытались организовать теракты в России. Для этого Главное управление разведки Минобороны Украины завербовало россиянина 1994 года рождения.

По заданию украинских кураторов злоумышленник организовал доставку трех мощных взрывных устройств, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам проживания в Москве руководителей подразделений российского оборонного ведомства. Теракт был сорван.

Для теракта на крейсере "Адмирал Кузнецов" со служащим на судне военным связался сотрудник украинской разведки, пообещав россиянину крупное вознаграждение. Ему отправили компоненты для сборки зажигательного устройства.

Однако российский офицер обратился в органы безопасности, после чего наши спецслужбы начали оперативную игру с оппонентами в Киеве. Украинцам передали запись с инсценировкой теракта. По некоторым данным, организацию теракта курировал лично руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов (включен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации НАК серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. Глава государства подчеркнул, что "мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности".

В июне стало известно, что спецслужбы Турции помогли российским коллегам не допустить второй теракт после произошедшей в марте атаки на подмосковный "Крокус Сити Холл". Турецкие правоохранители следили за боевиками запрещенной в России организации "Вилаят Хорасан" после атаки террористов на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле в конце января и вскрыли их новые планы.

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