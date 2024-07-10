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Госдума приняла в третьем чтении закон о совершенствовании налоговой системы

10:16
  • среда
  • 10 июля 2024

Документ предусматривает увеличение налога на прибыль организаций

Поправки в Налоговый кодекс России, направленные на донастройку налоговой системы, приняты Госдумой в окончательном, третьем чтении. Закон, в частности, предусматривает увеличение налога на прибыль организаций.

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Документ был внесен в парламент правительством России. В сопроводительных материалах отмечалось, что в целях обеспечения справедливой налоговой нагрузки предлагается увеличить общую ставку по налогу на прибыль организаций с 20 до 25%.

В финансово-экономическом обосновании к документу подчеркнуто, что только от увеличения ставки по налогу на прибыль организаций с 20% до 25% в бюджетную систему в 2025 году дополнительно поступит около 1,6 триллиона рублей. А всего за 2025-2027 годы дополнительные поступления составят около 5 триллионов рублей, передает ТАСС.

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