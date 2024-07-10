ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по Энергодару

Поврежден водозабор

Массированный артиллерийский удар по Энергодару нанесли украинские войска. В результате в городе-спутнике Запорожской АЭС поврежден водозабор.

Как сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, в результате артобстрела в здании водозабора выбиты стекла. Пострадавших нет.

Как написал в Telegram председатель комиссии ОП по вопросам суверенитета Владимир Рогов, нацисты намеренно целятся в водозабор. Они пытаются лишить жителей Энергодара доступа к питьевой воде в условиях экстремальной жары. Синоптики прогнозируют сегодня в Запорожской области +38 °С.

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