ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Три человека погибли при крушении самолета в Татарстане

11:04
  • среда
  • 10 июля 2024

Причина происшествия устанавливается

Три человека погибли, еще один получил травмы и ранения в результате падения легкомоторного самолета Cessna-17 в Татарстане. Об этом в среду, 10 июля, рассказали в региональных оперативных службах.

Как уточняет ТАСС, авиакатастрофа произошла в Камско-Устьинском районе Татарстана, в районе горы Лобач на правом берегу Волги. Самолет использовался в прогулочных и экскурсионных целях.

В управлении гражданской защиты района РИА Новости рассказали, что в числе погибших может находиться ребенок.

Причина и обстоятельства крушения самолета выясняются.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Самолет Cessna-172
Самолет Cessna-172
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.