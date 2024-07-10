Три человека погибли при крушении самолета в Татарстане

Причина происшествия устанавливается
Три человека погибли, еще один получил травмы и ранения в результате падения легкомоторного самолета Cessna-17 в Татарстане. Об этом в среду, 10 июля, рассказали в региональных оперативных службах.
Как уточняет ТАСС, авиакатастрофа произошла в Камско-Устьинском районе Татарстана, в районе горы Лобач на правом берегу Волги. Самолет использовался в прогулочных и экскурсионных целях.
В управлении гражданской защиты района РИА Новости рассказали, что в числе погибших может находиться ребенок.
Причина и обстоятельства крушения самолета выясняются.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram