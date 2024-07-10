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В Турции назвали причину нынешней паники Зеленского

11:18
  • среда
  • 10 июля 2024

Президент Украины боится исхода выборов в США

Украинский лидер Владимир Зеленский впадает в панику от мыслей о возможной победе Дональда Трампа на выборах президента США, утверждает турецкое издание dikGAZETE.
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Как пишет газета, Украина ощутимо пострадает от возможного президентства Дональда Трампа — в случае своего избрания главой государства он будет мстить предшественнику Джо Байдену на украинском треке и во многом прекратит поддерживать киевский режим.

dikGAZETE также подчеркивает, что если западные страны принесут Зеленского в жертву, в будущем его даже могут судить в международных судах, да и большие вопросы имеются к тому, как он использовал средства западных доноров — именно этим на самом деле вызвана паника президента Украины.

Ранее британские журналисты отмечали, что Владимир Зеленский борется с кризисом доверия — поскольку Украина больше не проводит выборы после объявления военного положения, легитимность политика в качестве лидера страны оказывается под вопросом.

Российская Служба внешней разведки заявляла, что Зеленский начинает проигрывать борьбу за "умы и сердца" украинских граждан, а главному спонсору киевского режима, Соединенным Штатам, безразлично, кто именно будет возглавлять Украину — лишь бы этот человек был в состоянии продолжить вооруженный конфликт с Россией.

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