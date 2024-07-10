Собянин: Москвичи предложат идеи для развития музеев, парков и театров

Идеи принимают по семи направлениям

В столице запустили новый проект в формате медиаплатформы. Он называется "Город обсуждает стандарты культурного досуга". Об этом сегодня рассказал мэр Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Так, до конца следующей недели москвичи могут предложить свои идеи по развитию культурной программы столицы. Их принимают по семи направлениям. Это выставки, спектакли, концерты и не только. Мэр подчеркнул, то наиболее интересные проекты будут реализованы. На платформе также можно принять участие в обсуждении важных тем с экспертами и единомышленниками. И поделиться впечатлениями о городских мероприятиях.

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