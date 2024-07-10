ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Москвичи предложат идеи для развития музеев, парков и театров

10:38
  • среда
  • 10 июля 2024

Идеи принимают по семи направлениям

В столице запустили новый проект в формате медиаплатформы. Он называется "Город обсуждает стандарты культурного досуга". Об этом сегодня рассказал мэр Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Так, до конца следующей недели москвичи могут предложить свои идеи по развитию культурной программы столицы. Их принимают по семи направлениям. Это выставки, спектакли, концерты и не только. Мэр подчеркнул, то наиболее интересные проекты будут реализованы. На платформе также можно принять участие в обсуждении важных тем с экспертами и единомышленниками. И поделиться впечатлениями о городских мероприятиях. 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Выставка
Выставка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.