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"Вдруг возьмут и примут": Медведев — о согласии Киева на предложения Путина

11:36
  • среда
  • 10 июля 2024

При таком сценарии Россия должна быть максимально осторожна

Россия неоднократно заявляла о готовности вернуться к переговорам только на своих условиях, но Украина их отвергала. Однако если в Киеве "вдруг возьмут и примут" эти условия, нам необходимо быть максимально осторожными, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Путин назвал основу для переговоров по Украине

Как написал политик в своем Telegram-канале, "переговоры до момента явно выраженного намерения киевского режима капитулировать будут лишь передышкой для врага в целях пополнения военного и людского потенциала", причем декларации Украины об отказе от вступления в НАТО сами по себе ни к чему не приведут.

Если же на Украине произойдет радикальная смена власти и сформируются условия для переговоров, включая и вопрос капитуляции, есть вероятность того, что "на руинах сохранившейся части б. Украины возникнет умеренный политический режим", полагает Медведев.

Однако и в таком случае почивать на лаврах опасно, ведь "оставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновляемая западными врагами России", а потому "мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты Отечества", резюмировал политик.

Ранее украинский писатель Сергей Майдуков заявил, что Зеленский, прежде категорически исключавший возможность переговоров с Москвой без выполнения условий Киева, смягчил свою позицию, поскольку у него не осталось иного выбора.

Служба внешней разведки заявляла, что Зеленский начинает проигрывать борьбу за "умы и сердца" украинских граждан, а главному спонсору киевского режима, Соединенным Штатам, безразлично, кто именно будет возглавлять Украину — лишь бы этот человек был в состоянии продолжить вооруженный конфликт с Россией.

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Дмитрий Медведев
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