Украинские дроны атаковали 7 районов Белгородской области

Пострадали шесть мирных жителей

Семь приграничных районов Белгородской области подверглись налету дронов ВСУ за минувшие сутки. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, с украинской стороны было запущено несколько десятков беспилотников.

ВСУ за 9 июля выпустила по населенным пунктам Белгородской области 40 снарядов. Зафиксированы атаки с использованием 57 беспилотников, написал Гладков в Telegram. В результате обстрелов пострадали шесть мирных жителей, число погибших с понедельника увеличилось до пяти.

Повреждения в результате атаки получили пять многоквартирных домов. Также пострадали 19 частных домовладений и магазин. Повреждены 14 автомобилей.

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