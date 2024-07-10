Украинские дроны атаковали 7 районов Белгородской области

Пострадали шесть мирных жителей
Семь приграничных районов Белгородской области подверглись налету дронов ВСУ за минувшие сутки. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, с украинской стороны было запущено несколько десятков беспилотников.
ВСУ за 9 июля выпустила по населенным пунктам Белгородской области 40 снарядов. Зафиксированы атаки с использованием 57 беспилотников, написал Гладков в Telegram. В результате обстрелов пострадали шесть мирных жителей, число погибших с понедельника увеличилось до пяти.
Повреждения в результате атаки получили пять многоквартирных домов. Также пострадали 19 частных домовладений и магазин. Повреждены 14 автомобилей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram