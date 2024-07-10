Взрыв прогремел на крыше многоэтажного дома в Москве

Загорелась кровля и чердак здания

Сильный взрыв прогремел на крыше многоэтажного дома на Рублевском шоссе на западе Москвы. Кровлю и чердак здания охватило пламя. Как сообщил Telegram-канал Shot, жильцы начали самостоятельно эвакуироваться.

По данным издания, перед взрывом очевидцы слышали громкий звук. Позже выяснилось, что в 17-этажном здании проводились ремонтные работы.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Пожар на крыше потушен, эксперты выясняют, что именно взорвалось. По последним данным, один мужчина получил ожоги.

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