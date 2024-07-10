В Люксембурге объяснили, почему Венгрию не лишат председательства в ЕС

Об этом заговорили после поездки венгерского премьера в Москву

Странам Евросоюза не удастся раньше срока сместить Венгрию с поста председателя в Совете ЕС из-за визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Москву. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

Дипломат, которого цитирует издание Politico, предупредил, что при попытках отменить председательство Венгрии в Совете ЕС "Европейский суд вынесет решение против этого, а другие страны побоятся создать прецедент".

Единственное, что могут сделать недовольные действиями Орбана европейские лидеры, по мнению Ассельборна, это выпустить совместное заявление, в котором подчеркнут, что венгерский премьер не представлял их на своей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а действовал исключительно в качестве представителя Будапешта.

Поездка Орбана в Россию всего через пять дней после начала венгерского председательства в Совете ЕС вызвала громкое возмущение официального Брюсселя. Еврочиновники заявляли, что премьер Венгрии не получал мандата Евросоюза, поскольку интеграционное объединение не ведет диалог с Москвой.

После поездок в Киев, Москву и Пекин с "миссией мира" Виктор Орбан направил письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам стран — членов Евросоюза. Он подчеркнул, что Европа нуждается в мире ради собственного благополучия и процветания, но шансы на прекращение российско-украинского конфликта снижаются из-за того, что нет прямого контакта между Москвой и Киевом.

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