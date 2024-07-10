ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Люксембурге объяснили, почему Венгрию не лишат председательства в ЕС

12:11
  • среда
  • 10 июля 2024

Об этом заговорили после поездки венгерского премьера в Москву

Странам Евросоюза не удастся раньше срока сместить Венгрию с поста председателя в Совете ЕС из-за визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Москву. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

Орбан рассказал, почему Путин и Зеленский отвергли идею прекращения огня
Орбан в Китае: как мирные инициативы Будапешта мешают Западу
Будапешт объяснил, зачем Орбан летит в США

Дипломат, которого цитирует издание Politico, предупредил, что при попытках отменить председательство Венгрии в Совете ЕС "Европейский суд вынесет решение против этого, а другие страны побоятся создать прецедент".

Единственное, что могут сделать недовольные действиями Орбана европейские лидеры, по мнению Ассельборна, это выпустить совместное заявление, в котором подчеркнут, что венгерский премьер не представлял их на своей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а действовал исключительно в качестве представителя Будапешта.

Поездка Орбана в Россию всего через пять дней после начала венгерского председательства в Совете ЕС вызвала громкое возмущение официального Брюсселя. Еврочиновники заявляли, что премьер Венгрии не получал мандата Евросоюза, поскольку интеграционное объединение не ведет диалог с Москвой.

После поездок в Киев, Москву и Пекин с "миссией мира" Виктор Орбан направил письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам стран — членов Евросоюза. Он подчеркнул, что Европа нуждается в мире ради собственного благополучия и процветания, но шансы на прекращение российско-украинского конфликта снижаются из-за того, что нет прямого контакта между Москвой и Киевом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Виктор Орбан и Владимир Путин
Виктор Орбан и Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.