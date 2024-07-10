ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль раскрыл новые подробности переговоров Путина и Моди

12:18
  • среда
  • 10 июля 2024

Премьер Индии прилетал в Москву

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди общались в Москве свыше трех часов. Об этом рассказал в среду, 10 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общие интересы: главное о визите Нарендры Моди в Россию

Как отметил представитель Кремля, политики успели обсудить все интересующие их вопросы в приватном общении, а потому переговоров в расширенном формате не было.

Песков особо подчеркнул, что никаких разногласий по обсуждавшимся проблемам у Путина и Моди в ходе переговоров не возникало, сообщает ТАСС.

Путин и Моди обсуждали, в числе прочих вопросов, тему урегулирования конфликта на Украине. Индийский политик выступил за мирные переговоры и диалог, подчеркнув, что ракеты не годятся для решения проблем. Однако Песков усомнился в том, что Североатлантический альянс услышит мирные предложения Моди — об этом говорит риторика НАТО и членов этого блока.

Профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин, комментируя приезд индийского премьера в Москву, отметил, что "мы видим абсолютную близость идеологии Моди и Путина". Особое внимание эксперт обратил на то, что "Моди говорил на хинди – давал вызов англосаксонскому миру".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.