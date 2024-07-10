Кремль раскрыл новые подробности переговоров Путина и Моди

Премьер Индии прилетал в Москву

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди общались в Москве свыше трех часов. Об этом рассказал в среду, 10 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, политики успели обсудить все интересующие их вопросы в приватном общении, а потому переговоров в расширенном формате не было.

Песков особо подчеркнул, что никаких разногласий по обсуждавшимся проблемам у Путина и Моди в ходе переговоров не возникало, сообщает ТАСС.

Путин и Моди обсуждали, в числе прочих вопросов, тему урегулирования конфликта на Украине. Индийский политик выступил за мирные переговоры и диалог, подчеркнув, что ракеты не годятся для решения проблем. Однако Песков усомнился в том, что Североатлантический альянс услышит мирные предложения Моди — об этом говорит риторика НАТО и членов этого блока.

Профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин, комментируя приезд индийского премьера в Москву, отметил, что "мы видим абсолютную близость идеологии Моди и Путина". Особое внимание эксперт обратил на то, что "Моди говорил на хинди – давал вызов англосаксонскому миру".

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