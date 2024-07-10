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Песков объяснил высокий рейтинг Владимира Путина

12:37
  • среда
  • 10 июля 2024

Большинство россиян доверяет своему президенту

Высокие показатели поддержки президента России Владимира Путина обусловлены его ежедневной тяжелой работой. Об этом рассказал в среду, 10 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул спикер Кремля, высокий рейтинг президента "сохраняется, он продолжается". По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по состоянию на 5 июля, показатель одобрения деятельности Путина достигает 78,4%, а доверяют ему 80,9% респондентов.

Песков отказался комментировать контраст столь высокой поддержки российского лидера с низкими рейтингами западных политиков, но объяснил рейтинг Владимира Путина "той работой, которую каждый день ведет президент — ежедневная, тяжелая, ответственная работа", сообщает ТАСС.

Ранее спикер Кремля назвал Владимира Путина трудоголиком в хорошем смысле этого слова, отметив, что президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь, однако рано утром он уже снова на связи.

Также в Кремле рассказали, что Путин, как правило, обходится без полноценного отпуска и лишь "какими-то урывками, используя выходные дни, отдыхает летом". Дмитрий Песков рассказал, что "таких вот прямо каникул у него (главы государства) нет".

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