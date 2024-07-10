ФСБ пресекла попытку теракта на крейсере: все подробности

Возбуждены уголовные дела

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на тяжёлом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Атаку готовили украинские спецслужбы. Они вышли на связь с офицером, который служил на корабле. Предлагали деньги и выезд за границу по поддельным документам. В итоге офицер обратился в органы безопасности. И тогда российские спецслужбы начали вести оперативную игру с оппонентами в Киеве по раскрытию агентов и их пособников.

Каша, батарейки и провода. Это самодельное взрывное устройство. Испытано. Упаковано в подарочные коробки. И готово к отправке получателям. Ими должны были оказаться трое высокопоставленных офицеров российского Минобороны. Фугасы большой мощности, как планировал завербованный украинскими спецслужбами 20-летний гражданин России и курирующие его организаторы теракта, предполагалось подорвать после того, как посылки доставит курьерская служба. Только ни преступник, ни его кураторы не знали, что каждый шаг контролирует ФСБ. Молодого человека взяли с поличным. Еще один теракт российским чекистам удалось предотвратить в Мурманске, на борту авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Украинские вербовщики попались на крючок. Поверили, что контакт состоялся. А спецслужбы устроили на борту "Кузнецова" постановочный пожар. И для пущей достоверности устроили на крейсере учебную тревогу. Получив бутафорский теракт в реалистичном антураже на видео, Олег тут же растворился в пространстве, стёр все следы в интернете. Хоть и обещал офицеру при подкупе эвакуацию в Финляндию.

Следственный комитет по обоим делам завел уголовные дела. Авианесущий крейсер сегодня благополучно выполняет поставленные задачи. Как и вот этот стратегический бомбардировщик. Буквально два дня назад украинская резидентура пыталась завербовать нашего пилота. И уговорить его угнать "стратега" в Молдавию. Но операция ГУР провалилась.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram