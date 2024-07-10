ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ пресекла попытку теракта на крейсере: все подробности

14:39
  • среда
  • 10 июля 2024

Возбуждены уголовные дела

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на тяжёлом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Атаку готовили украинские спецслужбы. Они вышли на связь с офицером, который служил на корабле. Предлагали деньги и выезд за границу по поддельным документам. В итоге офицер обратился в органы безопасности. И тогда российские спецслужбы начали вести оперативную игру с оппонентами в Киеве по раскрытию агентов и их пособников.

Каша, батарейки и провода. Это самодельное взрывное устройство. Испытано. Упаковано в подарочные коробки. И готово к отправке получателям. Ими должны были оказаться трое высокопоставленных офицеров российского Минобороны. Фугасы большой мощности, как планировал завербованный украинскими спецслужбами 20-летний гражданин России и курирующие его организаторы теракта, предполагалось подорвать после того, как посылки доставит курьерская служба. Только ни преступник, ни его кураторы не знали, что каждый шаг контролирует ФСБ. Молодого человека взяли с поличным. Еще один теракт российским чекистам удалось предотвратить в Мурманске, на борту авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Украинские вербовщики попались на крючок. Поверили, что контакт состоялся. А спецслужбы устроили на борту "Кузнецова" постановочный пожар. И для пущей достоверности устроили на крейсере учебную тревогу. Получив бутафорский теракт в реалистичном антураже на видео, Олег тут же растворился в пространстве, стёр все следы в интернете. Хоть и обещал офицеру при подкупе эвакуацию в Финляндию.

Следственный комитет по обоим делам завел уголовные дела. Авианесущий крейсер сегодня благополучно выполняет поставленные задачи. Как и вот этот стратегический бомбардировщик. Буквально два дня назад украинская резидентура пыталась завербовать нашего пилота. И уговорить его угнать "стратега" в Молдавию. Но операция ГУР провалилась.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
ФСБ России пресекла теракт на крейсере "Адмирал Кузнецов"
ФСБ России пресекла теракт на крейсере "Адмирал Кузнецов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.