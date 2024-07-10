Проект Почты России и Национального регистра доноров костного мозга подвел итоги

Он стартовал три года назад

Десятки спасённых жизней и тысячи потенциальных доноров. Итоги совместной работы Почты России и Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова подвели сегодня в Москве.

Проект стартовал 3 года назад. Он упростил и ускорил поиск тех, кто готов поделиться своими клетками с тяжелобольными людьми. Любой человек может прислать свой биоматериал по почте.

Благодаря этой программе вступить в регистр смогли жители отдалённых уголков страны, где нет специальных медицинских офисов. В результате отечественная и мировая база доноров пополнилась уникальными образцами. 20 пациентам уже провели трансплантацию.

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