Парк Горького ждет комплексное благоустройство

Работы проверил Сергей Собянин

В Москве проведут комплексное благоустройство Парка Горького. Работы пройдут в несколько этапов. Причем, обновление также затронет Пушкинскую набережную и причал. Что там происходит, сегодня проверил мэр Москвы Сергей Собянин.

Парк Горького готовится к юбилею. Через 4 года одному из самых популярных мест отдыха будет 100 лет. Еще есть время, чтобы завершить благоустройство, которое началось в 2011 году. Сейчас работы идут на Пушкинской набережной, которую ждут колоссальные изменения.

"Сейчас идет заливка перекрытий. Здесь будет пешеходный мост, переход к следующему павильону. Все павильоны практически залиты основания и ведем сборку металлических конструкций. Все металлические конструкции собраны на заводе. Мы их здесь только собираем болтовым соединением", - сообщил Дмитрий Брыксин, директор компании-генподрядчика.

В павильонах разместятся творческие коворкинги, сувенирные лавки, игровые зоны, кафе и рестораны. Все павильоны займут площадь около 10 тысяч квадратных метров.

"Делается набор павильонов, которые в общей концепции, этого сейчас не видно, предстанут в форме корабля, достаточно воздушного, остекленного и не портящего вид центра города. Променад здесь окажется в двух ипостасях. Хотите, ходите вдоль набережной и любуйтесь кораблями. Хотите, поднимайтесь наверх и ходите по второму этажу, что, очевидно, станет выигрышным способом смотреть на город", - рассказал Игорь Шарафетдинов, заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы.

Отсюда можно будет любоваться видами на Москву-реку и величественными зданиями на противоположной Фрунзенской набережной.

"Здесь будет кинотеатр, причем, воссоздан исторический. В 1950 году здесь был кинотеатр, он будет восстановлен в начале всех павильонов. Также здесь будут установлены в пролетах переходных барельефы исторические из метро "Парка культуры", - отметил Дмитрий Брыксин.

Ход работ по благоустройству Парка Горького сегодня оценил Сергей Собянин.

"Конечно, это одно из крупнейших в стране парковых пространств на сегодняшний день. Воробьевскую набережную мы в прошлом году закончили, Крымская набережная реконструирована давно уже и тоже стала очень популярной. Сама центральная часть Парка Горького, конечно, требует нового взгляда, нового подхода и обновления. Особенно это касается Пушкинской набережной, которая в настоящее время из себя представляет просто большую полосу асфальта. Конечно, это уже не соответствует нашим подходам, стандартам, требованиям горожан. Поэтому мы затеяли крупную реконструкцию, к которой шли несколько лет", - сообщил Собянин.

Преобразится и Оливковый пляж. Там создадут комфортную многоуровневую зону отдыха с шезлонгами. Перемены ждут и Пионерский пруд, который находится слева от центрального входа в парк. Там тоже можно будет купаться и загорать. Вокруг пруда будет деревянный настил, раздевалки с душевыми кабинами и терраса с кафе. А в Нескучном саду идут работы по созданию спортивного кластера со всесезонным павильоном.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram