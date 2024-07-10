В Морозовской больнице провели уникальную операцию ребенку с катарактой

В настоящее время он проходит период реабилитации

Увидеть мир! В Морозовской больнице первыми в столице решились прооперировать ребёнка с катарактой как взрослого. Восьмилетнему мальчику грозила полная потеря зрения, но московские офтальмологи заменили глазные хрусталики и установили линзы. Провести сложнейшие хирургические процедуры помог искусственный интеллект. Как чувствует себя маленький пациент?

Восьмилетнего Мишу с папой лечащий врач встречает как давних знакомых. Сейчас мальчик проходит реабилитацию после перенесённой уникальной операции. У Миши была врожденная катаракта, видел всего 30% от общей картины, перспектива была неутешительной — вплоть до полной потери зрения. Но офтальмологи Морозовской больницы первыми в столице решились лечить маленького пациента как взрослого.

"Используется совершенно новый высокотехнологический имплантат. То есть он позволяет закрыть у пациента астигматизм, который не требует применения очков. Плюс, здесь углубленный фокус, что позволяет пациенту комфортно, качественно видеть вблизи и вдали. Моноблочные линзы, которые традиционно используются, не обладают таким эффектом", - рассказал Леонид Кононов, врач-офтальмолог, заведующий отделением микрохирургии глаза Морозовской ДГКБ Москвы.

Особая торическая линза полностью имитирует человеческий хрусталик, причем, в будущем ее замена не понадобится. Сложность такой операции состоит в ювелирной точности хирурга и особенности детской анатомии глаза.

Эффект от вмешательства наблюдается уже в первые сутки после операции, у Миши зрение улучшилось в два раза. Врачи уверены - после полного периода восстановления, это порядка 8 месяцев, мозг пациента полностью привыкнет к линзе и позволит ему видеть еще лучше, причем, в дальнейшем без применения дополнительной коррекции.

Врачи провели Мише две операции по замене хрусталиков, во время которых установили линзы. В настоящее время он проходит период реабилитации. Но уже сейчас мальчик без труда способен читать даже мелкий текст. Офтальмологи Морозовской больницы надеются, что благодаря современным технологиям, подобные вмешательства в скором времени не будут чем-то исключительным, чтобы каждый маленький пациент смог взглянуть на мир совсем другими глазами.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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