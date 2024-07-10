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В московские колледжи подали заявление 23 тысячи абитуриентов

15:07
  • среда
  • 10 июля 2024

Спрос на профобразование растет

Престижная профессия! 23 тысячи московских абитуриентов подали заявление на поступление в колледжи в этом году.

По словам вице-мэра Анастасии Раковой, спрос на профобразование вырос в столице в 2,5 раза. Молодые люди хотят получить практические навыки в тех областях, которые сейчас наиболее востребованы, причем с гарантированным трудоустройством.

Сейчас квалифицированные кадры нужны в транспортной сфере, промышленности, строительстве, торговле, а также здравоохранении, социальной сфере, IT и других отраслях столичной экономики. Сейчас абитуриенты могут выбрать одновременно пять колледжей и три образовательных программы в каждом из них. Приёмная кампания продлится до 15 августа.

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Московские абитуриенты
Московские абитуриенты
Московские абитуриенты
Московские абитуриенты
Московские абитуриенты
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