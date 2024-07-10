Песков оценил работу по обеспечению безопасности Белгорода

За деталями – в Минобороны
ВС России делают все необходимое для обеспечения безопасности Белгорода от ударов со стороны Украины. На окончательное решение этой задачи требуется время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул: задаче обеспечения безопасности Белгородской области от обстрелов ВСУ подчинено все, что происходит сейчас на Харьковском направлении.
Песков признал, что реализация этой задачи растянута по времени. Желающим выяснить детали журналистам пресс-секретарь президента посоветовал обращаться в Минобороны России, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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