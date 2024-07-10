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Песков оценил работу по обеспечению безопасности Белгорода

12:36
  • среда
  • 10 июля 2024

За деталями – в Минобороны

ВС России делают все необходимое для обеспечения безопасности Белгорода от ударов со стороны Украины. На окончательное решение этой задачи требуется время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул: задаче обеспечения безопасности Белгородской области от обстрелов ВСУ подчинено все, что происходит сейчас на Харьковском направлении.

Песков признал, что реализация этой задачи растянута по времени. Желающим выяснить детали журналистам пресс-секретарь президента посоветовал обращаться в Минобороны России, передает ТАСС.

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