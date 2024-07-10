Капибары вызывают всеобщее внимание в Московском зоопарке

Животные спасаются от жары

Когда детеныши капибар выходят на лужайку, в толпе зевак раздаётся возглас всеобщего умиления! Пока семейство водосвинок следует своему будничному расписанию, люди фиксируют каждый шаг двух неуклюжих крошек.

Сквозь длинные ресницы на детский сад с умилением смотрят и соседи по вольеру - лама, викунья, альпака, гуанако. Все земляки – выходцы из Южной Америки, в дикой природе мирно сосуществуют. Потому молодняк чувствует себя уверенно - как в дружной любящей семье. Хотя им ещё нет и месяца, детёныши во всём копируют действия старших: поводят носом, монотонно щиплют травку, щурятся на жарком июльском солнце.

"В укромном уголке рожают детёнышей, и они буквально через несколько часов обсыхают и уже готовы путешествовать за мамой. Уже на первый, второй день они пробуют даже взрослую пищу", - рассказал Сергей Хлюпин, руководитель научного отдела Московского зоопарка.

Но пока всё же основное блюдо – материнское молоко. Отец - капибара по имени Кузьма в вольере зоосада - единственный самец. За рационом кормящей следит пристально: сочную траву, обогащённую витаминами, и всяческие лакомства не отбирает. А пока молодая мать восполняет силы, за молодняком приглядывают няньки из числа сородичей. Встреча с человеком – возможность беззаботно подставить мордочку или спинку. Когда блаженство через край, начинается медитация.

Капибара - самый большой грызун в мире. Длина туловища – до полутора метров, в холке – до 60 см. Конечно, маленьким до таких цифр ещё расти и расти. У них ведь пока ещё даже имён нет! Поскольку пол новорождённых будет известен позже. Но зато есть хороший аппетит. Хоть и находятся капибары на вольном выпасе, от угощений в виде мороженого из овощей и фруктов не отказываются.

После сытного обеда большое семейство, как по команде, переходит в тень. Все постояльцы вольера погружаются в сон.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram