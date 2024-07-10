ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Капибары вызывают всеобщее внимание в Московском зоопарке

15:14
  • среда
  • 10 июля 2024

Животные спасаются от жары

Когда детеныши капибар выходят на лужайку, в толпе зевак раздаётся возглас всеобщего умиления! Пока семейство водосвинок следует своему будничному расписанию, люди фиксируют каждый шаг двух неуклюжих крошек. 

Сквозь длинные ресницы на детский сад с умилением смотрят и соседи по вольеру - лама, викунья, альпака, гуанако. Все земляки – выходцы из Южной Америки, в дикой природе мирно сосуществуют. Потому молодняк чувствует себя уверенно - как в дружной любящей семье. Хотя им ещё нет и месяца, детёныши во всём копируют действия старших: поводят носом, монотонно щиплют травку, щурятся на жарком июльском солнце.

"В укромном уголке рожают детёнышей, и они буквально через несколько часов обсыхают и уже готовы путешествовать за мамой. Уже на первый, второй день они пробуют даже взрослую пищу", - рассказал Сергей Хлюпин, руководитель научного отдела Московского зоопарка.

Но пока всё же основное блюдо – материнское молоко. Отец - капибара по имени Кузьма в вольере зоосада - единственный самец. За рационом кормящей следит пристально: сочную траву, обогащённую витаминами, и всяческие лакомства не отбирает. А пока молодая мать восполняет силы, за молодняком приглядывают няньки из числа сородичей. Встреча с человеком – возможность беззаботно подставить мордочку или спинку. Когда блаженство через край, начинается медитация.

Капибара - самый большой грызун в мире. Длина туловища – до полутора метров, в холке – до 60 см. Конечно, маленьким до таких цифр ещё расти и расти. У них ведь пока ещё даже имён нет! Поскольку пол новорождённых будет известен позже. Но зато есть хороший аппетит. Хоть и находятся капибары на вольном выпасе, от угощений в виде мороженого из овощей и фруктов не отказываются.

После сытного обеда большое семейство, как по команде, переходит в тень. Все постояльцы вольера погружаются в сон.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Капибары
Капибары
Капибара
Капибара
Капибары
Капибары
Капибара
Капибара
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.