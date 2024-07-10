В России продолжаетяс борьба с лесными пожарами

За сутки ликвидировано 8 лесных пожаров

В России сейчас горит более 850 тысяч гектаров леса, большая часть пожаров приходится на Забайкалье, Якутию и Амурскую область. Многие очаги находятся в труднодоступных отдалённых районах. Тушение осложняет жаркая погода и ветер. Напряжённая обстановка из-за летнего антициклона в Красноярском крае. Там причиной возгораний зачастую становятся сухие грозы.

На севере Красноярского края сейчас горит непроходимая даже для техники тайга. К очагам добраться можно только по воздуху. Так пожарные десантируются к очагу возгорания. И хотя с воздуха идёт постоянный мониторинг ситуации, в том числе с помощью беспилотников, нужно быть готовыми ко всему.

Сейчас в крае на 6 тысячах гектаров 25 действующих очагов, 8 полностью ликвидированы. Авиалесоохрана работает в круглосуточном режиме, ведь новые возгорания появляются постоянно – всему виной сухая и ветреная погода. Но ситуация под контролем и угрозы населённым пунктам нет.

А вот в соседней Якутии всё сложнее. Там дым от лесных пожаров доходит до деревень и сёл. В республике сейчас больше 140 действующих очагов на полумиллионе гектаров, поэтому здесь круглосуточно работают и люди, и машины.

Самолёт БЕ-200 сбрасывает воду с воздуха. Дополнительно на помощь направят вертолёт Ми-8 МТВ. Сотрудники Авиалесоохраны прокладывают минерализованные полосы, в том числе взрывным методом.

За сутки ликвидировано 8 лесных пожаров на более чем 5 тысячах гектаров. Однако появились 17 новых.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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