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Кремль счел заявления Лондона по ракетам Storm Shadow безответственными

12:58
  • среда
  • 10 июля 2024

Новый британский кабмин не отзовет разрешение бить по территории России

В Кремле не видели заявлений британского премьера Кира Стармера по ракетам Storm Shadow. Об этом рассказал в среду, 10 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля отметил, что если политик действительно высказывался в пользу применения Storm Shadow для ударов ВСУ по территории России, "безусловно, это еще один безответственный шаг, абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации", сообщает РИА Новости.

Как пишут западные СМИ, новый британский премьер Кир Стармер "дал понять", что Лондон оставляет в силе разрешение Украине использовать поставляемое Великобританией оружие для нанесения ударов по целям на территории России, причем как именно применять это вооружение — решать Киеву.

Тем временем российские эксперты изучают системы управления и наведения британской крылатой ракеты Storm Shadow. Изучая блоки управления сбитых ракет, специалисты получают данные о системе их пролета и противодействия ПВО. Это позволит более эффективно бороться с этими воздушными целями.

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Британская ракета Storm Shadow
Британская ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow
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