Байден заявил союзникам по НАТО о поражении России на Украине

Это произошло во время саммита альянса в Вашингтоне
Президент США Джо Байден на стартовавшем в американской столице саммите стран НАТО выразил уверенность в том, что Россия уступает в украинском конфликте.
Выступая перед политическими лидерами государств — членов Североатлантического альянса, Байден призвал не заблуждаться относительно того, что "Россия проигрывает в этой войне".
При этом американский политик не привел никаких аргументов в подтверждение своего тезиса, сообщает РИА Новости.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России в украинском конфликте главной угрозой для военно-политического блока и призвал не допустить этого, поскольку "исход этой войны определит глобальную безопасность на десятилетия вперед".
При этом в Генштабе Вооруженных сил Украины признавали, что российские военные достигли "тактического прогресса" в Харьковской области и продолжают атаковать украинские позиции, имея определенный "тактический успех".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram