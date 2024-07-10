Байден заявил союзникам по НАТО о поражении России на Украине

Это произошло во время саммита альянса в Вашингтоне

Президент США Джо Байден на стартовавшем в американской столице саммите стран НАТО выразил уверенность в том, что Россия уступает в украинском конфликте.

Выступая перед политическими лидерами государств — членов Североатлантического альянса, Байден призвал не заблуждаться относительно того, что "Россия проигрывает в этой войне".

При этом американский политик не привел никаких аргументов в подтверждение своего тезиса, сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России в украинском конфликте главной угрозой для военно-политического блока и призвал не допустить этого, поскольку "исход этой войны определит глобальную безопасность на десятилетия вперед".

При этом в Генштабе Вооруженных сил Украины признавали, что российские военные достигли "тактического прогресса" в Харьковской области и продолжают атаковать украинские позиции, имея определенный "тактический успех".

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