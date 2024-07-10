Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву

Арсеналы британских военных истощены. Их содержимое отправилось в качестве помощи на Украину, заявил глава Минобороны Великобритании Люк Поллард.

По словам британского министра, за последние годы у военного ведомства образовались пробелы в возможностях. На то были веские причины – к примеру, Лондон поддержал "друзей в Киеве", пожертвовав им британскую военную технику.

В эфире радиостанции LBC Поллард подчеркнул, что новый кабинет премьер-министра Кира Стармера не считает подобные траты неправильными. Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву, подчеркнул Поллард. В то же время, многие растраты военного ведомства были неоправданы, заключил министр.

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