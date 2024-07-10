ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Великобритания опустошила свои арсеналы из-за помощи Украине

13:24
  • среда
  • 10 июля 2024

Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву

Арсеналы британских военных истощены. Их содержимое отправилось в качестве помощи на Украину, заявил глава Минобороны Великобритании Люк Поллард.

Новое правительство Великобритании не отзовет разрешение на удары по России
На Западе рассказали об "операциях" российских подлодок у берегов Великобритании

По словам британского министра, за последние годы у военного ведомства образовались пробелы в возможностях. На то были веские причины – к примеру, Лондон поддержал "друзей в Киеве", пожертвовав им британскую военную технику.

В эфире радиостанции LBC Поллард подчеркнул, что новый кабинет премьер-министра Кира Стармера не считает подобные траты неправильными. Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву, подчеркнул Поллард. В то же время, многие растраты военного ведомства были неоправданы, заключил министр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Военная помощь Украине
Военная помощь Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.