Кремль заверил в самостоятельности решений спортсменов об участии в ОИ

МОК разрешил россиянам участие строго в нейтральном статусе и при ряде условий

Российские спортсмены, приглашенные на Олимпиаду в Париж, должны сами решать, ехать туда или нет. Такое мнение высказал в среду, 10 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле убеждены, что "это решение каждого спортсмена, спортсмен принимает самостоятельно такие решения", без какого-либо давления извне.

Что касается тех, кто имел возможность и не поехал — "в каждой федерации есть свои обстоятельства, свои договоренности, свои коллективные мнения, свои коллективные решения", которые нужно уважать, цитирует Пескова ТАСС.

В июне Международный олимпийский комитет назвал первых 14 спортсменов из России, допущенных до Олимпийских игр в Париже. В списке оказались три велогонщика, десять борцов и одна батутистка.

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон назвал несомненным то, что Москва стремится помешать ОИ-2024, в частности, в информационном плане. Однако Песков, комментируя слова французского политика, подчеркнул, что "это абсолютно голословные обвинения", которые звучат часто, однако "никогда не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией".

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