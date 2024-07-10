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Минфин утвердил новые условия получения семейной ипотеки

14:03
  • среда
  • 10 июля 2024

Эта программа в России продлена до 2030 года

Российское Министерство финансов сообщило о продлении программы семейной ипотеки до 2030 года, при этом ставка в 6% будет единой для всех, в том числе жителей Дальнего востока.

Ведомство также выступило с инициативой об увеличении бюджетных расходов на эту программу с нынешних 223,8 миллиарда рублей до 290 миллиардов.

Однако министерство подчеркнуло, что дополнительные расходы по программе "Семейная ипотека" будут зависеть от уровня ключевой ставки Банка России, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин выдвинул предложение по введению специальных выплат, адресованных для помощи многодетным семьям в оплате ипотеки, чтобы те не переплачивали больше 6%.

В апреле вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в федеральном правительстве строительный комплекс, заявлял, что государство точно будет поддерживать программы льготной ипотеки в новых регионах России и на Дальнем Востоке, а остальные программы льготной ипотеки — "по мере возможностей".

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