Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Венера переходит в знак Льва

Овны

Вам на радость Венера переходит в знак Льва, откуда она так здорово рекламирует летний отдых. До 5 августа вам будет сложно не бросить все и не уехать в отпуск.

Тельцы

Тема дома и семьи продолжает волновать вас. Воплощайте свои мечты об уюте и красоте вашего гнездышка, цветущем саде и летних семейных праздниках.

Близнецы

Как обычно, Венера во Льве помогает найти вдохновение на поездки, новые книги, обновление. Можно покупать транспорт или гаджеты.

Раки

Венера активизирует финансовый сектор: вы можете начать больше зарабатывать. До пятого августа стоит вкладывать силы в поиск новой работы или повышение прайса на услуги.

Львы

Вас можно поздравить: Венера перешла в ваш знак, где пробудет три недели. Готовьтесь не только собирать лайки и заниматься внешностью, но и просто радоваться жизни.

Девы

Лето в разгаре, и Венера советует вам до 5 августа держаться поближе к природе. Заведите привычку проводить время в парках, у водоемов, ухаживать за цветами.

Весы

Венера – ваша главная планета, поэтому вам будет сложно не заметить, как меняется энергия вокруг вас. Пришло время общения, встреч с друзьями – пора выходить в люди.

Скорпионы

Вы оказались среди знаков, которым можно не торопиться в отпуск. Оставаясь на работе, вы только выиграете: есть шанс на рост в карьере и расширение бизнеса.

Стрельцы

Лишить вас возможности путешествовать – просто преступление! Обязательно съездите куда-нибудь до конца лета, новые впечатления нужны вам как воздух.

Козероги

Ваше сердце – тихий омут, в котором обитает всякое. Венера может поднять на поверхность такие любовные страсти, которые и не снились другим знакам.

Водолеи

Пора шикарных свадеб и красивых свиданий: у вас наступает время, когда отношения выходят на новый уровень. Даже если вы давно в браке, вам есть что сказать.

Рыбы

Венера отправляет вас поближе к морю, речке или деревенскому пруду… Туда, где ваша родная стихия, которая вылечит усталость и подарит хорошее самочувствие.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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