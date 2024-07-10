Площадь пожара в здании суда в Сочи увеличилась до 600 "квадратов"

Эвакуированы 40 человек

Сорок человек эвакуировались из горящего здания Лазаревского районного суда в Сочи. С огнем борются более 60 человек и 18 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС Краснодарского края.

Сообщение о возгорании по адресу Сочи, Лазаревский район, улица Победы, поступило около полудня. Первые прибывшие на место происшествия подразделения пожарных установили, что горит кровля здания.

Позже в экстренных службах уточнили, что очаг возгорания расположен на мансардном этаже. Площадь пожара увеличилась вдвое – до 600 квадратных метров, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram