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Площадь пожара в здании суда в Сочи увеличилась до 600 "квадратов"

13:44
  • среда
  • 10 июля 2024

Эвакуированы 40 человек

Сорок человек эвакуировались из горящего здания Лазаревского районного суда в Сочи. С огнем борются более 60 человек и 18 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС Краснодарского края.

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Сообщение о возгорании по адресу Сочи, Лазаревский район, улица Победы, поступило около полудня. Первые прибывшие на место происшествия подразделения пожарных установили, что горит кровля здания.

Позже в экстренных службах уточнили, что очаг возгорания расположен на мансардном этаже. Площадь пожара увеличилась вдвое – до 600 квадратных метров, передает ТАСС.

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