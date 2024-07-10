Не помогла даже домашняя заготовка

Гастроли Зеленского в Вашингтоне не задались с самого начала. Групповое фото лидеров стран альянса обошлось без позера в заношенной футболке. Хотя раньше его активно использовали на протокольных мероприятиях. Но теперь то ли токсичность Зеленского смущает, то ли просто пришло время снять маски.

"Реальность такова, что самый большой риск для НАТО и самая большая цена, которую альянс заплатит, - в случае победы России на Украине. Мы не можем этого допустить. Это не только придаст смелости президенту Путину. Это придаст смелости другим авторитарным лидерам в Иране, Северной Корее и Китае. Они все поддерживают Россию. Они все хотят, чтобы альянс потерпел поражение на десятилетия вперед. Сейчас время отстаивать свободу и демократию", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель лицемерно сожалеет о том, что на Украине гибнут люди. Но прекращать конфликт дипломатическими способами категорически не желает: "Я знаю, как закончить войну. Если мы перестанем поддерживать Украину, война закончится очень быстро, потому что Украина не сможет защитить себя без нашей поддержки. Война прекратится, да. Но каков будет конечный результат этого процесса? Какой конец? Мы, безусловно, сожалеем, что люди гибнут, но украинские солдаты сражаются и погибают, потому что они защищают свою страну".

Пока серьезные люди в приличных костюмах вот так походя вершили судьбы Украины, гастролеру из Киева пришлось довольствоваться выступлением в институте имени Рональда Рейгана. С собой Зеленский привез домашнюю заготовку, которую его режим активно раскручивает в международном инфополе уже несколько дней. Правда, слезу, говоря об ударе по детской больнице в Киеве, выдавить из себя так и не смог. И не только потому, что за минуту до этого веселил зал шутками. А потому что знает, чья была ракета.

Чем больше режим эксплуатирует киевскую трагедию, тем больше подозрений вызывает эта ракета, прилетевшая по детской больнице аккурат накануне саммита альянса. Но Зеленскому все равно этого хватило, чтобы выпросить у кураторов еще пять батарей Patriot и несколько систем ПВО. Правда, требовал он намного большего: танки Abrams и 128 истребителей F-16, а главное - приглашение в альянс. Венгрия объясняет: Украина в военном блоке - это прямой путь к конфликту с Россией, и никто в здравом уме этого не захочет.

Разговоры о мирных переговорах на площадке саммита НАТО инициирует только венгерский премьер. Польша тоже не в восторге от идеи принять Украину в альянс.

"Украина на саммите НАТО не получит приглашение в альянс. Мне бы хотелось, чтобы польские политики прекратили дезинформировать общественное мнение и говорить чушь о возможности вступления Украины в блок публично. Украины бы уже не существовало без внешней поддержки, но и с ней страна не способна сдвинуть линию фронта на выгодную позицию", - указал Кшиштоф Босак, вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация".

Лондон не будет отменять выданное Киеву еще Риши Сунаком разрешение бить ракетами Storm Shadow вглубь российских территорий. Хоть в Великобритании и новое правительство. Террористические замашки - все те же. Запад старается как можно быстрее накачать Украину оружием, пока в Белом доме не сменился хозяин. Байден уже плох настолько, что ежедневные брифинги его пресс-служба начинает с бравых отчетов о здоровье. Но 81-летний политик каждым появлением на публике их опровергает.

Новый, и весьма провокационный, ляп заставил напрячься и практически измениться в лице генсека НАТО. Байден упомянул жену Столтенберга. И фразу "говорил с ней" произнес так, что весь зал расслышал глагол, намекающий на сексуальный контакт. Нервный смешок Байдена и извинения лишь добавили ситуации пикантности. Столтенберг, конечно, по джентльменски проводил вновь заблудившегося на сцене старика. Но теперь ему явно будет о чем подумать кроме Украины.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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