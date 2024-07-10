Российская ПВО сбила МиГ-29 и 55 дронов ВСУ

Уничтожены склады хранения безэкипажных катеров ВСУ

Средства противовоздушной обороны в течение минувших суток сбили украинский самолет МиГ-29 и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США. Также сбито 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, ПВО также уничтожила четыре американские оперативно-тактические ракеты "ATACMS". Кроме того, сбито четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции.

За сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок ВС России уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46. Поражены три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса "Improved HAWK". Кроме того, нанесен удар по складам хранения безэкипажных катеров ВСУ.

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