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США подтвердили выделение 40 млрд евро Украине от НАТО

14:34
  • среда
  • 10 июля 2024

Деньги выделят в 2025 году

Североатлантический альянс предоставит Украине в 2025 году 40 миллиардов евро. Такое заявление сделала в среду, 10 июля, администрация Соединенных Штатов, принимающих саммит НАТО.
Столтенберг назвал победу России главной угрозой для НАТО

Генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг ранее призывал сделать облигаторным механизм выделения Украине ежегодной помощи от членов НАТО. Но источники утверждали, что пока договориться удалось лишь на 2025 год.

В заявлении Белого дома, которое цитирует ТАСС, говорится, что в ходе саммита в Вашингтоне "союзники объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень поддержки в области безопасности, чтобы Украина могла одержать победу".

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Соединенные Штаты и их союзники сделают ряд важных заявлений, которые будут касаться помощи Украине, а НАТО, в свою очередь, объявит о новых шагах по усилению военного и политического сотрудничества, чтобы также помочь Украине.

Между тем президент США Джо Байден уверяет союзников по НАТО, что "Россия проигрывает в этой войне", хотя не приводит никаких аргументов в подтверждение своего тезиса.

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