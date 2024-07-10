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В Госдуме рассказали, что Пугачевой грозит пять лет лишения свободы

14:40
  • среда
  • 10 июля 2024

Певица высказалась о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве

Певице Алле Пугачевой грозит уголовное наказание на срок до пяти лет лишения свободы, если в ее постах будет выявлена дискредитация Вооруженных сил России. Об этом в среду, 10 июля, рассказал депутат Госдумы Алексей Журавлев.
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Как отметил парламентарий, на повестке — "исследование ее постов на предмет присутствия в них дискредитации российской армии, именно этим, насколько понимаю, и займутся сейчас правоохранительные органы".

Журавлев также высказался о перспективах признания Пугачевой иностранным агентом, подчеркнув, что "предателей нужно бить по самому дорогому, что у них есть, по кошельку". По мнению депутата, "потеряв связь со своей страной и обливая ее грязью, она не должна и жить за ее счет", сообщает РИА Новости.

Ранее Пугачева высказалась в соцсетях об ударе по киевской больнице "Охматдет". Украинские власти утверждают, будто лечебное учреждение атаковали ВС России. Однако Москва напоминает, что российские бойцы никогда не бьют по мирному населению и гражданской инфраструктуре — в отличие от киевского режима. На "Охматдет" упала противоракета ВСУ, а все попытки Украины свалить вину на Россию — это пиар на крови, подчеркивал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Однако Пугачева своим комментарием дала понять, что придерживается украинской версии событий, и осудила Россию. Музыкальный критик Сергей Соседов призвал не обращать внимания на выпады беглой певицы, которая уже не в первый раз пытается плюнуть в Россию ради хайпа и  дискредитирует российскую армию.

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