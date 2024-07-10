США признали адаптацию российских систем РЭБ к перехвату американских ракет

Это подтвердили в Пентагоне

Средства радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России постепенно адаптируются для перехвата высокоточных боеприпасов со спутниковым наведением. Газете The Wall Street Journal это сообщили сотрудники украинской разведки и чиновники из Пентагона.

По данным издания, российские системы РЭБ уже успешно подавляют снаряды с GPS-наведением. Это касается, в частности, артиллерийских боеприпасов Excalibur и ракет реактивных систем залпового огня HIMARS.

Источники газеты утверждают, что ВС России с успехом продолжает эту работу. Теперь системы РЭБ адаптируются для перехвата крылатых ракет Storm Shadow и баллистических ATACMS.

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