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Канье Уэст после поездки в Москву решил уйти из музыки

14:40
  • среда
  • 10 июля 2024

Рэпер объявил о завершении карьеры

Канье Уэст уходит из музыки. О своем решении американский рэпер заявил в переписке с музыкантом Rich the Kid в Instagram (соцсеть запрещена в России).

"Я ухожу из профессиональной музыки. Не знаю, чем еще заняться", — написал Канье Уэст.

Коллега по цеха в ответ попросил рэпера не уходить на пенсию и напомнил об успехе альбома Vultures 1.

Примечательно, что о решении завязать с музыкой Канье Уэст объявил после поездки в Россию. Две недели назад рэпера заметили в Москве. По некоторым данным, музыкант приехал на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Россиянин является креативным директором принадлежащей Уэсту марки Yeezy.

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