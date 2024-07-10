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Норвегия отдаст ВСУ шесть истребителей F-16

15:02
  • среда
  • 10 июля 2024

Об этом рассказал глава норвежского кабмина

Власти Норвегии приняли решение передать украинской армии шесть истребителей американского производства F-16. Такое заявление сделал в среду, 10 июля, норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре.
Нидерланды разочаровала реакция России на решение по F-16 для Украины

Как подчеркнул политик, выступая на полях саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне, Осло отдаст украинским военным шесть самолетов F-16 безвозмездно.

Начать отправку истребителей на Украину планируется уже в 2024 году, более точные сроки не приводятся, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что массированная ракетная атака ВС России на украинские военные объекты побудила НАТО перегруппировать свою авиацию. Удар российскими баллистическими ракетами нанесен по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области — одному из возможных пунктов размещения американских истребителей F-16.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что страна вскоре поставит Украине первые из 24 обещанных истребителей F-16 — все необходимые разрешения на поставку самолетов Киеву были предоставлены.

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