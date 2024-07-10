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Моди и Нехаммер предложили помощь в переговорах по Украине

15:13
  • среда
  • 10 июля 2024

Политики настаивают на диалоге Москвы и Киева

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и канцлер Австрии Карл Нехаммер обсудили конфликт на Украине и отметили, что для них важны дипломатия и диалог.
Путин назвал основу для переговоров по Украине

На встрече, проходившей в Вене, политики обсуждали двусторонние и международные проблемы, а также "всесторонне обменялись мнениями по поводу различных конфликтов в мире, будь то украинский конфликт или положение на западе Азии".

Моди подчеркнул, что "проблемы не могут быть решены на поле боя", поскольку "потери невинных жизней неприемлемы, независимо от того, где они происходят".

Оба политика предложили свое участие и поддержку в установлении диалога между конфликтующими сторонами ради того, чтобы воцарил всеобъемлющий, справедливый и длительный мир, сообщает РИА Новости.

Между тем украинский президент Владимир Зеленский заявил, что роль посредника между Россией и Украиной могут сыграть США, Китай или Евросоюз. Венгрии, глава правительства которой Виктор Орбан побывал в Киеве с "мирной миссией", Зеленский в праве посредничества отказал.

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что посредничество в урегулировании попытался оказать некий высокопоставленный политик, который находился в Москве 5 марта 2022 года. Имени его президент не называл, но в то время в столице России побывал с визитом уже бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

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