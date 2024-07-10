"Перелом для отсрочки": новую услугу предложили украинские врачи

Стоимость зависит от места воздействия

Услуга по перелому конечностей ради отсрочки от призыва в ВСУ появилась в украинском Днепре (ранее - Днепропетровск). Клиенту обещают точечный перелом ноги или руки под местной анестезией.

О новом способе избежать мобилизации сообщило в Telegram издание "ТСН". По его данным, процедуру проводит медик. Стоимость услуги "зависит от места воздействия".

Авторы метода в объявлениях называют такие варварские методы "уникальной возможностью избежать мобилизации не покидая страны". Подчеркивается, что клиенту предлагается и помощь в оформлении документов для получения отсрочки от мобилизации.

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