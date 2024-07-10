Нарушения не допущено

Истребитель МиГ-31 отогнал норвежский патрульный самолет от российской границы. Инцидент произошел над акваторией Баренцева моря, сообщили в Минобороны России.

Приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель была обнаружена 10 июля российскими средствами контроля воздушного пространства. Объект идентифицирован как самолет базовой патрульной авиации ВВС Норвегии Р-8А Poseidon.

Истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО был поднят на перехват. При приближении российского самолета Poseidon выполнил разворот. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.

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