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МиГ-31 отогнал норвежский патрульный самолет от российской границы

15:23
  • среда
  • 10 июля 2024

Нарушения не допущено

Истребитель МиГ-31 отогнал норвежский патрульный самолет от российской границы. Инцидент произошел над акваторией Баренцева моря, сообщили в Минобороны России.

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Приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель была обнаружена 10 июля российскими средствами контроля воздушного пространства. Объект идентифицирован как самолет базовой патрульной авиации ВВС Норвегии Р-8А Poseidon.

Истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО был поднят на перехват. При приближении российского самолета Poseidon выполнил разворот. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.

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