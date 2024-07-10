Суд в Москве заочно арестовал Татьяну Лазареву*

Она признана иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов

Замоскворецкий суд Москвы санкционировал заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана иностранным агентом и внесена в реестр террористов и экстремистов). Соответствующее решение было принято в среду, 10 июля.

Лазарева* проходит по уголовному делу об оправдании терроризма — часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. По этой статье ей грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Поскольку телеведущая покинула Россию, ее объявили в розыск, а срок ареста будет исчисляться с момента задержания на российской земле либо экстрадиции из другого государства в Россию, сообщает РИА Новости.

Лазарева* в первые дни российской специальной военной операции оказалась в Киеве, откуда выехала спустя месяц в Испанию. В этой европейской стране телеведущая и остается до сих пор. В одном из недавних интервью Лазарева* пожаловалась, что ее бывший муж Михаил Шац, также признанный иноагентом, бросил и предал ее.

При этом Лазарева* не стесняется признать, что при атаках украинских беспилотников на российские города она радуется.

* лицо, признанное иностранным агентом, а также внесенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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