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Газманов о санкциях против него: "Пусть подавятся"

15:24
  • среда
  • 10 июля 2024

На певца наложили ограничения даже такие страны, как Австралия, Новая Зеландия и Канада

Олег Газманов за свою патриотическую позицию лишился самого ценного. Мало того, что на его зарубежную недвижимость наложили санкции, так еще и заблокировали официальный канал на YouTube. Певец крайне возмущен сложившейся ситуацией.

В свежем интервью он рассказал о том, как уже давно купил квартиру в латвийской Юрмале, потому что тогда там часто проходили фестивали, а останавливаться в гостиницах было неудобно. А теперь, по словам исполнителя, ее у него отнимают - Газманов не может ни остановиться в ней, ни сдавать. Самое интересное, что и его супруга Марина, которая не страдает из-за санкций и блокировок, тоже не может приехать и воспользоваться недвижимостью.

"Я имею право только платить коммуналку, да и то это сложно из-за ликвидации счетов. Да пусть подавятся этой квартирой!" - возмущенно высказался Олег Газманов.

Певец назвал себя "кавалером всех санкций". По его словам, на него наложили ограничения даже такие страны, как Австралия, Новая Зеландия и Канада.

"И я на всех на них наложил. Мне ничего не нужно там, у меня все есть здесь", - отрезал певец в беседе с "МК".

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