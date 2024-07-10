Орбан дал грозный прогноз по Украине в секретном докладе для ЕС

Политик побывал и в Киеве, и в России

Глава венгерского кабмина Виктор Орбан в конфиденциальном докладе для председателя Европейского совета Шарля Мишеля выразил опасения по поводу будущего украинского конфликта.

Как пишет El Pais, по словам Орбана, "следующие два месяца на линии фронта на Украине будут более драматичными, чем когда-либо". Однако вероятность того, что предложения по прекращению огня будут восприняты более благосклонно, особенно высока.

Венгерский премьер отмечает в своем докладе, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин настроены на мирные переговоры между Москвой и Киевом до конца года.

При этом ранее Орбан заявлял, что президент России Владимир Путин имеет ясное представление о том, что произойдет и как Россия победит. Российский лидер не может проиграть, учитывая число российских военных, вооружения и технологии, предупреждал премьер-министр Венгрии.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России в украинском конфликте главной угрозой для военно-политического блока и призвал не допустить этого, поскольку "исход этой войны определит глобальную безопасность на десятилетия вперед".

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