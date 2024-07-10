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Орбан дал грозный прогноз по Украине в секретном докладе для ЕС

15:34
  • среда
  • 10 июля 2024

Политик побывал и в Киеве, и в России

Глава венгерского кабмина Виктор Орбан в конфиденциальном докладе для председателя Европейского совета Шарля Мишеля выразил опасения по поводу будущего украинского конфликта.

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Столтенберг назвал победу России главной угрозой для НАТО

Как пишет El Pais, по словам Орбана, "следующие два месяца на линии фронта на Украине будут более драматичными, чем когда-либо". Однако вероятность того, что предложения по прекращению огня будут восприняты более благосклонно, особенно высока.

Венгерский премьер отмечает в своем докладе, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин настроены на мирные переговоры между Москвой и Киевом до конца года.

При этом ранее Орбан заявлял, что президент России Владимир Путин имеет ясное представление о том, что произойдет и как Россия победит. Российский лидер не может проиграть, учитывая число российских военных, вооружения и технологии, предупреждал премьер-министр Венгрии.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России в украинском конфликте главной угрозой для военно-политического блока и призвал не допустить этого, поскольку "исход этой войны определит глобальную безопасность на десятилетия вперед".

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