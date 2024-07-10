Секретный склад ВСУ и британские наемники уничтожены в Одесской области

Был мощный взрыв, с сильной детонацией

Секретный склад в порту Черноморска Одесской области, куда ВСУ тайно свозили ракеты, уничтожен ударом ВС России. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, взрыв в порту был мощный, с сильной детонацией, он ощущался и в Одессе. Подпольщик сообщил со ссылкой на местных товарищей, что на склад буквально на днях под строжайшим секретом завезли ракеты. Какие именно - уточнить не удалось, передает РИА Новости.

Лебедев добавил, что удар был нанесен около 4 часов утра. Спустя 30–40 минут в сторону Румынии поехал автомобиль с сиренами, сообщили с места. Связанные с медициной подпольщики в Одессе утверждают, что в сторону Румынии эвакуировали погибших британских "специалистов".

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