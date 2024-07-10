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Семьи с детьми получат "кэшбек" от правительства

16:04
  • среда
  • 10 июля 2024

Но есть нюансы

Совет Федерации одобрил закон о  семейной налоговой выплате. Однако есть несколько нюансов. В частности, речь идет о работающих родителях, имеющих двух и более детей. Кроме того, они должны быть гражданами России и проживать на российской территории. А еще новая выплата положена в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, то есть подразумеваются малообеспеченные люди.

Граждане смогут получать возврат части от уплаченного налога в 13% в размере 7%. Минфин сравнивал этот механизм с "кэшбеком" или с выплатой "13-ой зарплаты", передает РИА Новости.

Отмечается, что пока эта инициатива только одобрена. Если закон примут, он вступит в силу лишь в начале 2026 года.

Также стало известно, что Совфед дал зеленый свет закону об изменении параметров федерального бюджета на 2024 год. Предусматривается увеличение расходной части на 522 миллиарда рублей, а также дефицита бюджета – до 1,1% ВВП.

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