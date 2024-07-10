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"Лето в Москве": на Тверском бульваре пройдут тренировки, танцы и эстафеты

16:40
  • среда
  • 10 июля 2024

Гостям фестиваля предложат поучаствовать в занятиях по футбольному фристайлу

В рамках проекта "Лето в Москве" на Тверском бульваре с 10 по 14 июля пройдут тренировки на открытых площадках, танцы и эстафеты, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Гостям фестиваля предложат поучаствовать в занятиях по футбольному фристайлу, эстафетах, посетить творческие мастерские по дизайну летних игрушек и творческие лаборатории, посмотреть волшебные спектакли, пополнить коллекцию настольных игр.

Всего на Тверском бульваре пройдет более 50 часов мастер-классов. 

Все подробности можно узнать здесь.

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